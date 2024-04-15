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Ekonomi
AA 15.04.2024 10:29

Ekipler 8 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında düzenlediği operasyonlarda 8 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Ekipler 8 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Ekipler, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanarak kaçakçılık girişimini önlüyor, yasa dışı ticaretle mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.

Ekiplerce, 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 milyar liralık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu kaçak eşyanın tutarı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artış gösterdi.

Değerli maden kaçakçılığı

Ekipler, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete sebep olarak ticari hayatı sekteye uğratan değerli maden kaçakçılığıyla mücadeleye de devam ediyor.

Ele geçirilen değerli maden tutarı bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 26 katlık yükselişle 800 milyon liraya ulaştı. En fazla artış 30 kat ve 771 milyon 355 bin 366 lirayla altında, 36,3 kat ve 18 milyon 927 bin 739 lirayla pırlantada görüldü.

Toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadele kapsamında da bu dönemde rekor yakalama oranları elde edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin değeri geçen yılın ocak-mart döneminde 1 milyar 53 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde 2 kat artarak 3 milyar 71 milyon liraya çıktı.

Habur Gümrük Kapısı'nda 12 adet külçe altın yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri son günlerde gerçekleştirdiği operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tıra yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli görülen araç x-ray cihazı ile tarandı. Aracın doğal bölmelerine saklanmış 12 adet külçe altın ele geçirildi. Külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi.

Ekipler, ülkenin her noktasında 7 gün 24 saat yürüttüğü çalışmalarla kaçakçılara ve kaçakçılığa geçit vermeme kararlılığını sürdürüyor.

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