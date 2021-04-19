Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,4 artışla 248,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 azalışla 636 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, şubatta eksi 387,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 404,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,2 artışla 95,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9,7 artışla 100,2 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 21 artışla 50,7 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 8,4 azalışla 195,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 124 milyar dolar

Portföy yatırımları, şubatta 2020 sonuna göre yüzde 5,4 artışla 124 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,1 azalışla 28,6 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 19,3 artışla 10,3 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9 artarak 50,3 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 316,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 3,8 artarak 34,6 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 14,1 yükselerek 17,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku 64,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 artarak 97,2 milyar dolara yükseldi.