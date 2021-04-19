Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme dair soruları cevapladı.

Bakan Elvan, açıklamasında şunları kaydetti;

Elektronik işlem platformlarında piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor, buralarda herhangi bir şahıs yok. Taraflar kesinlikle birbirlerini bilmiyorlar, işlem gerçekleştikten sonra hangi bankanın, ne aldığını görebiliyorsunuz.

Günlük olarak merkez bankasının blançosunda ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ne kadarlık döviz satımı, alımı gerçekleştirilmiş hepsini görebilme imkanınız var, tamamen açık ve şeffaf.

Muhabir banka aracılığıyla döviz satış işlemi yapan bankalar var dünyada. Alım-satımla ilgili tüm bilgiler merkez bankasının kayıtlarında yer alıyor.

"Bilgi kirliliği, siyasi malzeme olarak kullanılması söz konusu"

Görüşlerinizi ifade edersiniz ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Burada bir yolsuzluk, usulsüzlük yapıldığı gibi yaklaşımlar doğru değil. Veriyi açıklama kararı merkez bankasının uhdesindedir. Burada bilgi kirliliği, siyasi malzeme olarak kullanılması söz konusu. ben verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum. Ben merkez bankasının bağımsızlığına müdahale edici ne bir kavram ne bir eylem içerisinde oldum. Kesinlikle yasal olmayan bir durum değil,i yolsuzluk söz konusu değil. Döviz satışı gerçekleştiyse gelen TL bankalara kullandırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan ithamlar doğru değildir, ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum.

128 milyar dolarlık rezerv tartışması

Hiç kimsenin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Ben bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankasının.

İlk çeyrekte yüzde 5 civarında bir büyüme öngörüyoruz, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021'in büyüme açısından daha olumlu olacağını öngörüyoruz ama finansal istikrar açısından kontrollü ve ılımlı hareket etmemiz gerekiyor.