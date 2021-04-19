Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemelerde bulunan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyolun 7. kesiminde yapım çalışmalarının son aşamaya geldiğini söyledi.

Karaismailoğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

Son 19 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık.

Bağlantı yolları ile birlikte toplam 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarını tamamlıyoruz.

Habipler ile Hasdal kesiminin açılmasıyla birlikte, 400 km uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını hizmete almış olacağız.

Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde en stratejik, katma değerli proje yapımına kısa süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacak.