Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 454-463 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 461,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 462,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3.095 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.785 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra beklentilerden hızlı toparlanacağına ilişkin iyimserliğin, açıklanan makroekonomik verilerden destek bulmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvili faizinin yüzde 1,55'e gerilemesiyle altının ons fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 462 lira 50 kuruşken satışı ise 462 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 753 lira satış fiyatı 758 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 19 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.785,31 dolar

Satış: 1.785,50 dolar

Gram

Alış: 462,50 lira

Satış: 462,80 lira

Çeyrek

Alış: 753,57 lira

Satış: 758,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.063,00 lira

Satış: 3.095,00 lira