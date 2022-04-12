Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 4,4 arttı
Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.
Etiketler: Sanayi Üretimi TÜİK
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