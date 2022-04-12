Bugün yayımlanan verilere göre, rekor seviyeye yaklaşan toptan fiyatlar ithalata önemli ölçüde bağımlı olan Japonya ekonomisinin karşı karşıya kaldığı güçlükleri artırdı.

Analistler, artan toptan fiyatların tüketici enflasyonunu merkez bankasının yüzde 2 hedefine yaklaştırsa da hâlâ koronavirüs salgın hastalığından toparlanmakta olan ekonomiye zarar verebileceğini belirtiyor.

Veriler, şirketlerin birbirlerine sunduğu hizmet ve ürünler için fiyatlamalarını ölçen CGPI endeksinin geçen yıla göre yüzde 9.5 yükseldiğini gösterdi. Endeks şubat ayında ise yüzde 9.7 artarak rekor hızda yükselmişti.

CGPI mart ayında yüzde 9.5 yükselerek, yüzde 9.3 olan piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Mart ayında kaydedilen 112 seviyesinin Aralık 1982'den bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu ifade etti.