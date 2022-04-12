Pakistan'da koalisyonun bozulmasıyla başlayan süreçte İmran Han Hükümeti güven oylamasında düşürüldü.

İmran Han'ın Meclis'i lağvederek, erken seçime gitme hamlesi de Anayasa Mahkemesi'nden döndü.

Pakistan Meclisi, başbakanı belirlemek üzere toplandı.

Şahbaz Şerif tek aday olarak seçime girdi

İmran Han’ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, seçimi boykot ettiklerini duyurdu, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Böylece muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif tek aday olarak seçime girdi.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz partisi lideri Şahbaz Şerif 174 oy alarak başbakan seçildi.

Ülkenin 23'üncü başbakanı olan Şahbaz Şerif aynı zamanda eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi.

Şahbaz Şerif Pencap Eyaleti Başbakanı olduğu dönemde FETÖ okullarını kapattırıp Maarif Vakfı'na devrettirmişti.

Türkiye mesajı

Yeni Başbakan, seçildikten sonra mecliste yaptığı ilk konuşmada Türkiye ile ilgili mesaj da verdi.

Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu ifade etti. Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.

Keşmir meselesinde diğer ülkelerin sessiz kaldığını söyleyen Şahbaz Şerif, Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı" dedi.

