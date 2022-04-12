Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 12 Nisan 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL… Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,68’den işlem görüyor. İşte, 12 Nisan güncel döviz kurları… Dolar/TL, gü