Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 105,4 arttı
[Fotoğraf: AA]
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,4 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 105,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 7,9 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Şubat ayında aylık yüzde 7,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.
Etiketler: TÜİK
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