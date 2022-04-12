Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borsa'dan rekor kapanış
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Borsa kendi rekorunu kırdı, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün akşam günü yüzde 2,33 değer kazancıyla 2 bin 449 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 55,72 puan arttı, toplam işlem hacmi 63 virgül 6 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksi, gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2 bin 450 puana taşıdı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok gerileyen ise elektrik oldu.
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