Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 55,72 puan arttı, toplam işlem hacmi 63 virgül 6 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2 bin 450 puana taşıdı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok gerileyen ise elektrik oldu.