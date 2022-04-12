Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
NASA ile Nissan 15 dakikada şarj edilebilen araç bataryası üretecek
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Nissan, elektrikli araçlara yönelik "ezber bozacak" yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak.
Japon üretici, elektrikli araçlara (EV) yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA yeni proje iş birliği yapacağını duyurdu.
Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.
Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecek.
Nadir metaller dahil pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.
Etiketler: Elektrikli Araç
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