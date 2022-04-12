Özelleştirme İdaresi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, İzmir'in Buca ilçesinde bir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki, Kırşehir’in merkez ilçesinde üç, Edirne'nin merkez ilçesinde iki, Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taşınmazın satışı yapılacak.

Taşınmazların ihalesi için 1000 lira ve 15 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat tutarları ise 100 bin lira ile 12,5 milyon lira arasında değişiyor.

Son teklifler 16 ve 17 Mayıs'ta

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek.

İzmir, Kahramanmaraş ve Kırşehir'deki taşınmazlar için son teklifler 16 Mayıs'ta, Edirne, Ankara ve Muğla'dakiler için de 17 Mayıs'ta alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.