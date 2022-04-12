İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye’nin hububat sektörünün 3 aylık ihracatını değerlendirdi.

Hububat sektörünün, ihracatını yüzde 40,35 artışla 2 milyar 832 milyon 728 bin dolar olarak gerçekleştirdiğini belirten Okutur, "Sektörümüz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koymayı başardı” diye konuştu.

ABD’ye ihracat yüzde 28,65 arttı

Ürün ve ülke bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Okutur en fazla ihracatın kakaolu mamullerde olduğunu belirtti:

“Ülkemiz, önemli pazarlara ihracat yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında en çok ihracat yapılan ülkelere baktığımızda ABD’ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,65, Irak’a ihracatımız yüzde 25,71, Birleşik Krallık’a ihracatımız yüzde 34,69 ve Hindistan’a ihracatımız yüzde 784,95 değer bazında artış gösterirken; ürün bazında ihracatımızda; şeker ve şekerli mamuller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,47 artışla 55.097 milyon dolar, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 2,35 artışla 49.392 milyon dolar, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 20,67 artışla 37,938 milyon dolar ve diğer gıda müstahzarları yüzde 7,49 artışla 54.413 milyon dolar ile değer bazında önemli artış gösterdi.”