HEKTAŞ, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen Türkiye’nin ilk tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze’nin satış haklarını 5 yıllığına devraldı.

Şirket, biyolojik özellikleri nedeniyle rakım ve nem ihtiyacına en uygun bölge olan Kastamonu ve civarında üretilecek olan siyez buğdaylarının tohumlarını, 2023 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Modern buğdayın atası

Genetik olarak dünyanın ilk buğdayı olarak da kabul edilen siyez buğdayı, Anadolu topraklarında 12 bin yıldır genetiğini koruyor. Kromozom sayısı 14 ve yüzde 100 orijinal olan buğdaylar, genetiği değiştirilerek kromozom sayıları 42 ve 48'e çıkarılan mevcut modern buğdaylardan ayrışıyor.

Hititlerin "zız" olarak adlandırdığı siyez buğdayının tarihi, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu Göbeklitepe’ye kadar dayanıyor.

Üreticilere faydası büyük

Çeşit saflığı tam olan tescilli siyez buğdayları Ata Siyez ve Mergüze, yüksek çimlenme kabiliyeti ve ıslah edilmiş olması sebebiyle üreticilere sayısız fayda sunuyor.

Tohum miktarında yüzde 25’e varan tasarruf sağlayarak tohum maliyetini düşürüp, üreticiye kazanç sağlayan siyez buğdayları, kaliteli olduğundan yüksek pazar değeriyle satış kolaylığı sağlıyor.