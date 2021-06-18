ABD merkezli çok uluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan, yayımladığı raporda Türkiye için büyüme tahminini yukarı yönlü güncellediğini belirtti.

Bankanın ekonomistleri, Türkiye için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 6,1’den 6,8’e revize ettiklerini ifade etti.

Raporda, artan aşılama hızının güncellemede etkili olduğunu belirtildi.

Güncellemenin büyük oranda kuvvetli iç talebin göz önünde bulundurarak yapıldığının altı çizildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının beklentileriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştiği vurgulandı.

Ekonomistler, ilk faiz indiriminin 100 baz puan ile Eylül ayında gerçekleşmesini beklediklerini de söyledi.