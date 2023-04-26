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Ekonomi
AA 26.04.2023 16:47

Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için imzalar atılıyor

Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisinin kurulması için imzalar yarın atılacak.

Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için imzalar atılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, iklim değişikliğine karşı çözüm arayışına çok yönlü olarak devam ediyor.

Tüm dünya gibi Türkiye de hidrojene yöneliyor. Bu kapsamda "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi ve Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi İmza Töreni" ile iki önemli projede düğmeye basılacak.

Türkiye'de, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da katılması planlanıyor.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen HYSouthMarmara, aynı zamanda Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi olma özelliği taşıyor. Ayrıca bu proje, Türkiye Çerçeve Programları tarihinde en yüksek Avrupa Birliği katkılı hibeye hak kazanarak bir ilke de imza atıyor.

Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Platformu Güdümlü Projesi kapsamında ise Türkiye'nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi Bandırma Enerji Üssü'nde kurulacak.

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Tübitak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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