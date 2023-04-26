Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.04.2023 15:27

Türk somonu İspanya'da tanıtıldı

Barselona'da 24-27 Nisan'da gerçekleştirilen Seafood Expo Global fuarında, Türk somonunun tanıtımı için stant açıldı.

Türk somonu İspanya'da tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, DKİB'in, Barselona'da 24-27 Nisan'da gerçekleştirilen Seafood Expo Global fuarında, Türk somonunun tanıtımı için stant açıldı.

Fuarda, Türk somonuna ilgi olduğu aktarılan açıklamada, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Gürdoğan, son yıllarda Türk somonunun yurt dışı pazarlarda büyük beğeni aldığına işaret ederek, taleple orantılı ihracatın da her geçen ay arttığını vurguladı.

Ürünün yurt dışı pazarlarda marka bilinirliğinin çok daha artması için her yıl İspanya'da düzenlenen su ürünleri fuarına katılım sağladıklarını kaydeden Gürdoğan, bu yılki fuarda da bölge firmalarının çok büyük ilgi gördüğüne dikkati çekti.

Gürdoğan, gelen talebin karşılanması için denizlerdeki kafes üretim alanlarının hızlı şekilde artırılarak, bu alanların aktif ihracat yapan firmalara tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sürmene Çamburnu eski tersane alanının, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi yapılması ve bitişiğinde de somon/alabalık yavru üretim ve kuluçka merkezi tesisi kurulması talebinde bulunan Gürdoğan, bunun da ivedi şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.​​​​​​​

ETİKETLER
İhracat İspanya
Sıradaki Haber
İlk çeyrekteki araç üretiminin 3'te 1'inden fazlasında Bursa'dan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Polonya'da muhalefet lideri Tusk hakkında soruşturma başlatıldı
16:58
Fransa'dan dijital alanı denetlemek için yasa tasarısı
16:49
Türkiye'nin ilk hidrojen vadisi ve ilk yerli yeşil hidrojen tesisi için imzalar atılıyor
16:23
Belçika'nın Liege kenti İsrail'e boykot çağrısını kabul etti
16:21
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
17:14
Depremde yıkılan binadaki klozet duvarda asılı kaldı
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
Peru'daki arkeolojik kazılarda mumya kalıntıları çıkarıldı
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ