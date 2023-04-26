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Ekonomi
AA 26.04.2023 11:28

Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 5,7 milyon çeyrek altın üretildi

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

Yılın ilk 3 ayında yaklaşık 5,7 milyon çeyrek altın üretildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı döneminde çeyrek altın üretimi şöyle:

  Çeyreklik (adet)
Aylar 2022 2023
Ocak 824.110 2.211.250
Şubat 438.590 2.243.580
Mart 284.260 1.312.110
Toplam 1.546.960 5.766.940

Toplam altın üretiminde büyük artış

Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta "patlama" yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artış kaydedildi.

2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu.

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