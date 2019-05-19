Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenlenen ve başvuran şirketlerin 2015-2017 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulan 100 şirketin temsilcileri, teker teker platforma davet edildi.

Firmaların yöneticilerine Varank, Pekcan ve Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Toplantıda dağıtılan "İlk 100'e Giren Şirketlere İlişkin Analizler" kitapçığından derlenen bilgilere göre, söz konusu 100 şirket 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 605 artırdı.

Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon lira olarak açıklandı.

Şirketlerin nominal gelirlerindeki artış oranı Türkiye'nin nominal milli gelirindeki artışın 18 katı olurken, firmalar 2015-2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 yükseltti.

Bu 100 şirketin yüzde 63'ünün ihracat yaptığı, ihracatta Almanya'nın ilk sırada yer aldığı, listedeki 36 farklı sektörden şirket tarafından 68 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankaralı şirketler İstanbul'a yetişti

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıkarken, şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirketle İstanbul aldı.

İstanbul'u 22 şirketle Ankara, 7 şirketle Antalya, 5 şirketle Kocaeli, 4'er şirketle Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etti.

En hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer aldı.

Şirketlerin yaş ortalaması 11,5

En hızlı büyüyen şirketlerin yaş ortalaması 11,5, üst yöneticilerinin yaş ortalaması ise 45,9 oldu. 10 firmanın üst yöneticisinin yaşı ise 35'in altında.

En hızlı büyüyen şirketlerin büyük çoğunluğu aileden veya aile dışından bir ortağa sahip. Şirket kurucuları aynı aileden olan şirket sayısı 58. Kurucuları aynı aileden olmayan şirket sayısı ise 42.

Tek kuruculu şirket sayısı 30. Bunlardan 13'ü tamamen kurucu kontrolünde ve üst düzey yönetimde profesyoneller bulunmuyor.

Şirketlerdeki ortalama kurucu sayısı 2,4. Şirketin üst düzey yönetim kadrosunda kurucular dışında profesyonellere de yer veren firma sayısı ise 55.

İlk 100'de eğitim seviyesi yüksek

En hızlı büyüyen şirketlerde nihai karar mercisi konumundaki kişilerin eğitim seviyelerinin yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Türkiye 100 listesinde yer alan 79 şirketin en yetkili kişileri, üniversite veya üzeri eğitim seviyesine sahip.

En yetkili kişilerin eğitim dağılımı, üniversite mezunu 58, doktoralı 3, yüksek lisans yapmış 18, meslek yüksekokulu mezunu 3, lise mezunu 7, meslek lisesi mezunu 6, ilköğretim mezunu 5 şeklinde oluştu.

Toplam çalışanlar içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 51 ve üzeri olan firma sayısı ise 42.

Sektörel ağırlık toptan ticarette

Türkiye 100 Yarışması'nı kazanan şirketlerin sektörel dağılımını bakıldığında, "toptan ticaret" 16 şirketle ilk sırayı aldı.

Firmaların yüzde 90'ı 2019 yılında çalışan sayılarını artırmayı hedefliyor. Firmaların yüzde 77'si çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlemeye dikkat ediyor.

En hızlı büyüyen 100 şirketin 35'i, çalışanlarının kendi işlerini kurmasına yardımcı oluyor.

En hızlı büyüyen 100 şirket

TOBB ve TEPAV'ın iş birliğinde belirlenen en hızlı büyüyen şirketlerin ilk üç sırasında Bıomar Sagun Yem Sanayi Ticaret AŞ, Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Naturel Yenilenebilir Enerji Tic. AŞ yer aldı.

Kaynak: AA