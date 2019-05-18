Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2018 yılını rekorla kapattığını, bu yıl da rekor hedeflediklerini belirtti.

Yılın ilk 3 ayına bakıldığında turist sayısı artışının sürdüğünü vurgulayan Bağlıkaya, "Genel olarak tüm turizm pazarlarında, tüm turist, yabancı ziyaretçi aldığımız pazarlarda artış var. Bu artış tüm sezon boyunca devam edecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu seneki hedefimiz yüzde 20'ye yakın bir artış"

Turizmde kişi başı gelirlerde, yılın ilk 3 ayında geçen seneye nazaran ufak bir azalma bulunduğunu aktaran Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"O geçici bir olay diye düşünüyorum, önümüzdeki dönemde kapatacağız bu açığı da. Turist sayısı bakımından genel olarak yüzde 6'lık bir artış var, o artış da devam edecek diye düşünüyorum çünkü bu seneki hedefimiz yüzde 20'ye yakın bir artış. Orta Avrupa yavaş yavaş geriye dönüyor, inşallah bunu da tamamlayacağız. Rusya ana pazarımız geçen yıl çok ciddi bir artış yaptı, bu sene de Rus turist sayısında yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Almanya'dan ciddi bir artış bekliyoruz çünkü Almanya 2015 sayılarına henüz ulaşmadı. Hollanda, Belçika ana pazarlarımız bizim, Orta Avrupa, yani 3-3,5 saatlik uçuş mesafesindeki tüm pazarlarımızdan artış bekliyoruz."

İtalya turları ilgi görüyor

Yurt dışına seyahat eden vatandaşların seçtiği destinasyonların genelde aynı olduğuna değinen Bağlıkaya, İtalya turlarının daha çok ilgi gördüğüne vurgu yaptı.

Bağlıkaya, yurt dışında Roma, Paris, Prag ile İtalya turlarının ağırlıklı olarak ilgi gördüğünü belirterek, "Yine aynı şekilde bu turlar satılmaya devam ediyor, daha kolay geliyor herhalde insanlara oralar. Bilindik yerlerin haricinde yeni uzun destinasyonlar yok. Yurt dışına giden tatilciler de bu bilindik yerler gidiyor genellikle." dedi.

Kaynak: AA