Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Pekcan, "Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek." dedi.

Yeni sistemle, ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturulacağını ifade eden Pekcan, "Firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız. Bu sayede firmalarımız bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya ücretsiz yanıt bulabilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA