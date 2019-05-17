Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılında su ürünleri ihracatının 2 milyar dolara çıkartılması hedefi bulunduğunu söyledi.

Söz konusu rakamlara ulaşılabilmesi için dayanışma ve özveri gerektiğini vurgulayan Saraçoğulları, Sinop'un da su ürünlerinde önemli faaliyetlere sahip bir kent olduğuna işaret etti.

Saraçoğulları, Türkiye'deki 12 balık unu fabrikasından 7'sinin Sinop'ta faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Balık unu fabrikaları, dönemsel olarak çalışmaktadır. Ham madde tedariki yetersiz olduğu zaman fabrikalar çalışmamakta. İlimiz sınırlarındaki fabrikalar, günlük 5-6 bin ton balık işleme kapasitesine sahip. Yani aylık 180 bin ton hamsi işlenebilir durumdadır. Ayrıca ilimizde alabalık, çipura, levrek ve midye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Geçen yıl 29 milyon 263 bin 320 dolar su ürünleri ihracatı yaptık. Bu yılın ilk üç ayında ise farklı ülkelere 7 milyon 553 bin 325 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi."

Hedeflerinin su ürünleri ihracatını giderek artırmak olduğunu belirten Saraçoğulları, "Ülkemizin, 2023 yılı için koyulan su ürünleri ihracat rakamlarına ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sinop da üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA