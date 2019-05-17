Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık." dedi.
Türk Lirasına sahip çıkmak gerektiğini belirten Akben, "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek." diye konuştu.
Akben, "Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA