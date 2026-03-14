Ekonomi
AA 14.03.2026 11:23

Türkiye’den Birleşik Krallık’a ihracatta ocak-şubat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, Birleşik Krallık'a 2 milyar 244 milyon 200 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'den Birleşik Krallık'a ihracatta ocak-şubat rekoru

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarken ülkeye 2025 ocak-şubat döneminde 2 milyar 71 milyon 800 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Birleşik Krallık, bu dönemde Almanya'dan sonra Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 2. ülke olarak kayıtlara geçti. Ocak-şubat döneminde Almanya'ya 3 milyar 248 milyon 500 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Almanya ve Birleşik Krallık'ı 2 milyar 21 milyon 200 bin dolarla ABD, 1 milyar 971 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 604 milyon 400 bin dolarla İspanya izledi.

Birleşik Krallık, Türkiye'nin ihracatını değer bazında artırdığı ülkeler arasında da 2. sırada yer aldı. Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 187 milyon 200 bin dolar, Birleşik Krallık'a ihracatı 172 milyon 400 bin dolar arttı.

İhracat artışında bu iki ülkeyi 134 milyon 200 bin dolarla Polonya, 126 milyon 300 bin dolarla Fas, 125 milyon 700 bin dolarla Çin takip etti.

Türkiye, bu dönemde Polonya'ya 1 milyar 41 milyon 100 bin dolarlık, Fas'a 625 milyon dolarlık ve Çin'e 563 milyon 700 bin dolarlık dış satım yaptı.

İhracatta lider otomotiv endüstrisi

Ocak-şubat döneminde Birleşik Krallık'a en fazla ihracatı 573 milyon 367 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini 273 milyon 215 bin dolarla elektrik ve elektronik, yaklaşık 204 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 138 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 114 milyon 570 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Ülkeye ihracatını en fazla artıran sektör ise 40 milyon 600 bin dolarla çelik sektörü oldu.

İhracat artışında bu sektörü, 28 milyon 800 bin dolarla elektrik ve elektronik, 18 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 15 milyon 800 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 8 milyon 600 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller takip etti.

Birleşik Krallık'a demir ve demir dışı metaller sektörü 102 milyon 537 bin dolarlık, gemi yat ve hizmetleri 67 milyon 478 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 34 milyon 800 bin dolarlık ihracat yaptı.

İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İngiltere
