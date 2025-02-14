Türkiye'de Organize Tarım Bölgesi 43’e ulaştı

Türkiye’nin 85 milyonu aşan nüfusu yanında, küresel gelişmeler, tarım üretimini her geçen gün daha önemli hale getiriyor.

Türkiye, tarımda dağınık durumdaki küçük işletmeleri bir araya getirmek, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak ve sanayici ile buluşturmak üzere, 2017 yılında yayınlanan yönetmelikle, Organize Tarım Bölgeleri (OTB) kurmaya başladı. Böylece tarım üretiminde yeni bir aşamaya geçildi.

Uzun vadeli kredi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde başlayan çalışmalarla kalkınmada öncelikli illerde üreticilere 5 yılı ödemesiz 15 yıl, diğer illerde 3 yılı ödemesiz 13 yıl vadeli krediler verildi.Bunun sonucunda 2021-2023 arası dönemde 18’i bitkisel üretim, 19’u hayvansal üretim ve 1’i de su ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere 38 OTB hizmete girdi. OTB’lerin toplam alanı 84 bin 244 dekarı buldu.

2024’te 43’üncü OTB

2024 yılında da yeni OTB’ler hizmete girdi. 4 bitkisel, 1 hayvansal üretim OTB’sinin kurulmasının tamamlanmasıyla birlikte, üretim yapılan alan miktarı da 10 bin 817 dekar arttı. Böylece Türkiye genelinde OTB sayısı 43’ü buldu. Türkiye’de mevcutta 22 adet bitkisel, 20 hayvansal ve 1 su ürünleri OTB’si bulunuyor. Toplam üretim alanı ise 95 bin 61 dekara ulaştı.

2024 yılı sonunda verilen kredilerin toplamı 841 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece bugüne kadar OTB’lere verilen kredilerin toplamı 1 milyar 601 milyon 191 bin lirayı buldu.

Hedef 1 milyon 100 bin ton

OTB’lerde öngörülen hedefler de yüksek tutuldu. Bu yıl ise bitkisel üretimin 60 bin ton, büyükbaş hayvan üretiminin 140 bin olması hedefleniyor. Ancak 2028’de bitkisel üretimin 1 milyon 100 bin tonu bulması, büyükşehir hayvan üretiminin de 600 bin olması hedefi var.

Dünyada ilk

Türkiye genelinde 18 ilde 22 bitkisel, 19 ilde 20 hayvansal OTB bulunuyor. Adana Su Ürünleri OTB’si ise dünyada türünün ilk örneği. 60 bin ton üretim ve 3 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen OTB’nin yılda 350 milyon dolar ciro yapması ve 250 milyon dolarlık su ürünler ihraç etmesi hedefleniyor.

14’ü jeotermal

Öte yandan bitkisel OTB’lerin 14’ü jeotermal kaynaklı seralara sahip. Aydın, Balıkesir (3), Çanakkale, Afyon, Ağrı, Aksaray, Denizli, İzmir, Kayseri, Kütahya, Nevşehir ve Uşak’ta bulunan bitkisel OTB’ler, enerjisini jeotermal kaynaklardan sağlıyor.