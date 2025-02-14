Açık -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.02.2025 06:33

Bankaların mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Şubat'la biten haftada önceki haftaya göre 233 milyar 52 milyon 66 bin artarak 20 trilyon 192 milyar 553 milyon 547 bin liraya yükseldi.

Bankaların mevduatı geçen hafta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 7 Şubat'la biten haftada 233 milyar 52 milyon 66 bin artışla 20 trilyon 192 milyar 553 milyon 547 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,24 artışla 11 trilyon 562 milyar 782 milyon 941 bin, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,2 yükselişle 6 trilyon 31 milyar 693 milyon 850 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 203 milyar 319 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168 milyar 756 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Şubat itibarıyla 3 milyar 174 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Şubat'la biten haftada 123 milyar 796 milyon 485 bin artarak 15 trilyon 901 milyar 90 milyon 968 bin liraya yükseldi.

ETİKETLER
Bankacılık Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Küresel petrol arzı ocakta azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Hafta sonu hava nasıl olacak?
08:21
Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi
07:58
Samanyolu’nun iki katı genişliğinde, türünün en büyük gök cismi keşfedildi
07:52
Apple, Çin’de yapay zeka hizmetleri için Alibaba ile anlaştı
07:44
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bulunduğu uçak, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndü
07:42
Yakın bir yıldız sisteminde yaşama elverişli gezegen keşfedildi
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ