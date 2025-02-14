Apple, Çin’de yapay zeka hizmetleri için Alibaba ile anlaştı

Apple’ın Çin pazarında hangi şirketle iş birliği yapacağı uzun süredir merak konusuydu.

Alibaba Başkanı Joe Tsai, Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Apple bu konuda çok seçiciydi. Çin’de birçok şirketle görüştüler ve sonunda bizimle çalışmaya karar verdiler. Telefonlarında bizim yapay zeka teknolojimizi kullanmak istiyorlar” dedi.

Apple’ın Alibaba’yı seçmeden önce Baidu, ByteDance, Tencent ve DeepSeek gibi diğer Çinli yapay zeka şirketleriyle de görüştüğü belirtiliyor. Ancak anlaşmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yasal zorunluluklar nedeniyle yerel ortak şartı

Apple, düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle yapay zeka servisi “Apple Intelligence”ı şu ana kadar yalnızca ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi sınırlı pazarlarda sunabildi. Çin hükümeti, yabancı yapay zeka şirketlerinin ülkede faaliyet gösterebilmesi için yerel bir ortakla çalışmasını ve gerekli yasal onayları almasını şart koşuyor.

Apple Çin’de pazar kaybediyor

Apple, son yıllarda Çin pazarında Huawei ve Vivo gibi yerel rakiplerine karşı kan kaybediyor.

Pazar araştırma şirketi Canalys’in analistlerinden Lucas Zhong, yapay zeka hizmetlerinin Apple’a Çin’de avantaj sağlayabileceğini ancak bunun tek başına yeterli olmayabileceğini belirterek, “Apple, Huawei’nin güçlü geri dönüşü karşısında zorlu bir rekabet ortamıyla karşı karşıya.

Yalnızca yapay zeka hizmetlerine güvenmek, pazardaki dengeleri değiştirmeye yetmeyebilir” dedi.

Apple, yıllarca Çin’de üst segment akıllı telefon pazarına hakim oldu. Ancak Huawei, son yıllarda yükselişe geçerek ciddi bir rakip haline geldi.

2019 yılında dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Huawei’ye yönelik ticaret kısıtlamaları getirmesi, şirketin işlerini zorlaştırdı.

Ancak bu yaptırımlar Huawei’yi yeni teknolojiler geliştirmeye yönlendirdi ve 2023 yılında piyasaya sürülen Mate 60 Pro modeliyle şirket büyük bir çıkış yakaladı.

Huawei’nin yükselişi, Çin’deki bazı tüketiciler arasında güçlü bir milli duyguyla da desteklenirken, şirketin pazar payı 2024 itibarıyla yüzde 16’ya ulaştı ve Apple’ı (yüzde 15) geride bıraktı. Oysa 2023’te Apple, yüzde 19’luk pazar payıyla Çin’in en büyük telefon üreticisiydi.

Alibaba hisselerinde yükseliş

Apple ile yapılan anlaşma, Alibaba yatırımcılarının güvenini artırdı. Şirketin Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri, ocak ayında gördüğü iki yılın en düşük seviyesinden bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.

Öte yandan Çin’in yapay zeka alanında rekabeti giderek kızışıyor. Ocak ayında Çinli girişim DeepSeek’in geliştirdiği bir yapay zeka modeli Wall Street’te büyük yankı uyandırırken, kısa süre sonra Alibaba da Qwen AI modelinin yeni versiyonunu tanıttı ve bu modelin rakiplerinden daha üstün olduğunu iddia etti.

Elon Musk da aynı etkinlikte video bağlantısı ile yaptığı konuşmada, xAI şirketinin yeni büyük dil modeli Grok 3’ü bir ila iki hafta içinde piyasaya süreceğini duyurdu. Musk, yeni modelin piyasada mevcut olan tüm yapay zeka sohbet botlarından daha iyi performans gösterdiğini savundu.