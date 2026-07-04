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Ekonomi
AA 04.07.2026 10:05

Türkiye, tarımsal hasılada geçen yıl 83 milyar doları aşarak rekor kırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Türkiye, tarımsal hasılada geçen yıl 83 milyar doları aşarak rekor kırdı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, kırılan rekoru "Tarımda tarihi rekor", "Türkiye küresel ligde zirvede" ifadeleriyle paylaştı.

Dünya Bankasının 2025 Tarımsal Hasıla Raporu'na göre tarımsal hasılanın tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek."

Bakan Yumaklı'nın paylaşımda yer verdiği infografikte ülkelerin tarımsal hasıla verileri de karşılaştırıldı.

2002'de dünyada 24,5 milyar dolarla 12'nci sırada yer alan Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olan 2023'te 72,9 milyar dolarla 8'inciliğe yükseldi. Ülkedeki tarımsal hasılanın sonraki yıllarda da artışını sürdürmesiyle geçen yıl itibarıyla rekor kırılmış oldu.

Listenin başında ise 1 trilyon 298 milyar doları geçen hasılasıyla Çin yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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