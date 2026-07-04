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Ekonomi
TRT Haber 04.07.2026 09:25

Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak.

Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların tespitine ilişkin karara ek yapıldı.

Karara göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalar, sayıları 1 milyon kişiyi aşmamak kaydıyla, herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın destekten faydalanabilecek.

Uygulama kapsamında, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak olan Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin içerikli ilaçlar, hastalara tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Söz konusu karar, 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutularak yürürlüğe girdi.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren kararın hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

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