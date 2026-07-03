Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.07.2026 15:18

Savunma ve havacılık ihracatında tarihi eşik aşıldı

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayiinin ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaştı. Görgün, sektörün son 12 aylık ihracatının 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir eşiği geçtiğini bildirdi.

Savunma ve havacılık ihracatında tarihi eşik aşıldı

SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklanan verilere göre, savunma ve havacılık ihracatı Haziran 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artış göstererek 802,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29,5 artarak 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştı.

"Sistemlerimiz sahada başarısını kanıtladı"

Haluk Görgün, elde edilen bu başarıda Türk savunma sanayii sistemlerinin sahadaki etkinliğinin ve derinleşen ekosistemin payı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti;

Sahada başarısını kanıtlayan sistemlerimiz ve her geçen gün derinleşen ekosistemimizle küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

ETİKETLER
Haluk Görgün İhracat Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
Sıradaki Haber
DOA ile 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Hindistan'dan, ülkede üretilen iPhone 18'in verilerinin sızdırılmasına ilişkin soruşturma
15:59
Rekabet Kurulu'ndan Haribo'ya geçici tedbir kararı
15:51
Yengi Mecmua, dijital edebiyata öncülük etmeye devam ediyor
15:12
KDK'nın girişimiyle KPSS ile aynı güne denk gelen sınav ertelendi
15:07
Gazze'deki çocuklar 1000 gündür hayatta kalma savaşı veriyor
15:05
DOA ile 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı
Devegeçidi Baraj Gölü ve havzası canlılara yaşam kaynağı oldu
Devegeçidi Baraj Gölü ve havzası canlılara yaşam kaynağı oldu
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ