Savunma ve havacılık ihracatında tarihi eşik aşıldı

SSB Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklanan verilere göre, savunma ve havacılık ihracatı Haziran 2026'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artış göstererek 802,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29,5 artarak 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştı.

"Sistemlerimiz sahada başarısını kanıtladı"

Haluk Görgün, elde edilen bu başarıda Türk savunma sanayii sistemlerinin sahadaki etkinliğinin ve derinleşen ekosistemin payı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti;

Sahada başarısını kanıtlayan sistemlerimiz ve her geçen gün derinleşen ekosistemimizle küresel ölçekte kalıcı iş birlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.