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Ekonomi
TRT Haber 03.07.2026 15:03

DOA ile 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı

Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı.

DOA ile 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların DOA sistemine yönelik ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

Sistemin ilk iki günlük sonuçlarına değinen Kurum, şu bilgileri verdi:

"Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Yani vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı."

DOA ile 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı

Yıllık hedef 30 milyar liralık ekonomik kazanç

Depozito İade Sistemi'nin gelecekteki hedeflerine de değinen Kurum, sistemin tam olarak oturmasıyla birlikte yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı hedeflediklerini kaydetti. Kurum, bu doğrultuda ülke ekonomisine de yıllık 30 milyar TL kazanç sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Bakan Kurum, uygulamanın çevreye ve ekonomiye katkılarını vurgulayarak, "DOA ile vatandaşımız kazanacak, çevremiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak, Türkiye kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada paylaşılan infografikte yer alan verilere göre, güncel toplam kullanıcı sayısı 1 milyon 21 bin 795'e, toplanan ambalaj adedi ise 4 milyon 475 bin 574'e ulaştı.

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