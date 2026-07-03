  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.07.2026 13:49

İhracatın lokomotif sektörü değişmedi

Otomotiv endüstrisi, haziran ayında 3,8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

İhracatın lokomotif sektörü değişmedi
[Fotograf: AA]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü yaklaşık 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haziran ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 232,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı haziran ayında yüzde 23 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 14,5'ini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3,2'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 41,2'lik yükselişle 692,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,6 milyar dolarla İstanbul, 2,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa oldu.

ETİKETLER
İhracat Otomotiv
Sıradaki Haber
Teknelerde bulunması zorunlu ilk yardım setinin kapsamı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
DMM: Terör saldırısı iddiaları psikolojik harp girişimidir
14:40
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:05
Uzayda ilk robotik kurtarma operasyonu: NASA düşen teleskobun peşinde
13:55
Haziranda fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
13:51
Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
13:48
Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun yüzde 65'i kilolu
Ankara Kalesi tarihi dokusuyla ziyaretçilerini ağırlıyor
Ankara Kalesi tarihi dokusuyla ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ