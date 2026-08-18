Gazze Belediyeler Birliği'nden "toplu susuzluk" uyarısı

Birlikten yapılan açıklamada, kanalizasyon sularının sokaklara taşmasının ve yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarını basmasının bölgede sağlık ve çevre açısından ciddi riskler oluşturduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının duyurulmasının üzerinden 300 günden fazla zaman geçmesine rağmen Gazze Şeridi'ndeki altyapı ve insani durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekilen açıklamada, belediyelerin yaklaşık 1050 gündür ortaklarıyla birlikte altyapının yeniden işler hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak işgalci İsrail, ekipman ve yedek parçaların Gazze'ye girişini engelliyor. Bu nedenle altyapıyı kalkındırma çalışmaları yapılamıyor. Han Yunus kenti ve Gazze Şeridi'nin diğer belediyelerindeki iş makinelerinin çoğu, basit yedek parçaları veya yağ yokluğu nedeniyle hizmet dışı kalmış durumda."

Belediye hizmetleri durma noktasında

Gazze Şeridi'nde yolların açılması, atıkların toplanması ve kanalizasyon hatlarının onarılması gibi hayati belediye hizmetlerinin durduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bölgedeki sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği vurgulandı.

Kanalizasyon sularının yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kamplarına ulaşmasıyla bölgede hastalıkların daha fazla yayılacağı uyarısı yapıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in ablukayı ve ihlallerini sürdürdüğü Gazze'de Filistinlilerin içme ve günlük kullanım suyu bulmakta zorlandığı vurgulanan açıklamada, "Gazze'deki 2 milyonu aşkın bölge halkının tümünün etkileneceği toplu susuzluğa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyonu aşkın Filistinlinin hayatını tehdit eden muhtemel felaketlerin sorumlusunun İsrail olacağı vurgulandı.

Gazze için insani koridor çağrısı

Arabulucu ülkeler ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi sakinlerine yardım ulaştırılması için insani koridor açılması talep edildi.

Gazze'ye acil akaryakıt gönderilmesi ve elektrik istasyonlarının bakımı için gerekli yedek parçaların bölgeye girişine izin verilmesi istendi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle sık sık Gazze'ye saldırılar düzenliyor.