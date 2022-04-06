Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ülke ocak-mart döneminde ise 60 milyar 288 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, "en iyi ilk çeyrek ihracat" performansı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, ilk çeyrekte İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 5 milyar 636 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 323 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,4 arttı.

İlk çeyrekte en fazla ihracat 2 milyar 446 milyon 554 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 59 milyon 293 bin dolarla Bulgaristan, 790 milyon 940 bin dolarla Yunanistan, 560 milyon 265 bin dolarla İran, 396 milyon 177 bin dolarla Gürcistan ve 383 milyon 267 bin dolarla Suriye takip etti.

Komşulara en çok kimyevi madde ve mamulü satıldı

Türkiye'nin 3 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden ocak-mart döneminde 6 komşu ülkeye 856 milyon 548 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu sektörü 807 milyon 448 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 525 milyon 456 bin dolarla "çelik" izledi.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Irak, Suriye, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.