Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo taşıyıcısı Turkish Cargo, ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı pandemi sürecinde uluslararası medikal ürün zincirinin sürekliliğini sağladı ve aşı taşımalarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, aşıları, ilaçları ve medikal ürünleri ihtiyaç duyulan tüm sıcaklık aralığında muhafaza ederek taşıyabilen Turkish Cargo, hızlı ve güvenilir hizmetiyle sağlık ürünü taşımalarında en çok tercih edilen hava kargo markaları arasında yer aldı.

Aşıların da dahil olduğu sağlık ürünlerini, "TK Pharma" adını verdiği hizmetiyle dünyanın 132 ülkesine ulaştıran taşıyıcı, sağlık ürünleri kategorisinde 2021'de yüzde 8 oranında küresel pazar payına ulaştı.

En çok aşı Türkiye'den sonra Brezilya'ya taşındı

COVID-19 aşılarını üretici ülkeden Türkiye'ye, Türkiye’den ise dünyanın dört bir yanına ulaştıran Turkish Cargo, 2021 yılında en fazla aşıyı Türkiye'ye taşırken ikinci sırayı 100 milyon doz ile Brezilya aldı. Bir milyon dozdan daha fazla miktarda aşı taşınanlar arasında Moritanya, Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi Afrika ülkeleri de bulunuyor.

Taşınan aşıların üreticileri incelendiğinde ise ilk sıralarda 200 milyon doz ile CoronaVac, 120 milyon doz ile Pfizer/BionTech, 12 milyon doz ile AstraZeneca ve 4 milyon doz ile Moderna yer aldı.

Küresel hava kargo markası, ısı ve zaman hassasiyeti yüksek öneme sahip ilaçlar, aşılar, biyoteknoloji ürünleri, teşhis numuneleri, hassas medikal cihazlar, organlar, dokular gibi sağlık açısından son derece önemli olan gönderilerin taşımasını "IATA-CEIV Pharma Sertifikası" kalite standartlarıyla gerçekleştiriyor.

"SmartIST" tesisi ile Türkiye, ilaç ve medikal ürün üssü olabilir

Türkiye, Turkish Cargo'nun İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hava kargo tesisi "SmartIST" ile sağlık ürünü taşımalarında küresel merkez olma yolunda ilerliyor.

Toplam 340 bin metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı hava kargo tesislerinden biri olan yerleşke, 9 bin metrekarelik ısı ve sıcaklık kontrollü alanıyla da ilaç ve sağlık ürünlerinin, hızlı ve güvenilir şekilde sevk edilmesinde önemli avantajlar sağlıyor.

Küreselleşmenin ve COVID-19 salgını ile ilaç endüstrisine olan talebin artması hava kargo lojistiğine olan talebi de olumlu yönde etkiliyor. Turkish Cargo, yeni yatırımları ve uzman ekipleriyle Türkiye'yi dünyanın sağlık merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.

Etrafında kargo uçakları için ayrılmış park alanları da bulunan "SmartIST" tesisi ile birlikte başarılı taşıyıcının hizmet kalitesinin ve pazar payının artması bekleniyor.

"Turkish Cargo çok değerli bir misyon üstlendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, aşıların koronavirüs salgının geriletilmesinde önemine işaret etti.

Turkish Cargo'nun aşılara ulaşılabilirliğindeki katkısına da değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün yeniden özgürce uçuyor ve sevdiklerine güvenle sarılıyorsak bunda kahraman bilim insanlarının ürettiği aşılar ve o aşıları dünyanın dört bir yanına ulaştıran taşıyıcıların payı büyük. Turkish Cargo markamız 400'den fazla uluslararası destinasyon arasında koridor kurarak aşının erişilebilir olmasını sağladı. Özellikle Afrika kıtasına uçan hava yolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo çok değerli bir misyon üstlendi. Sağlık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı aşkın deneyimimizi yakın zamanda dünyanın en modern tesislerinden biri olan SmartIST merkezimize taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kargo sektöründe hem ülkemiz hem de dünyamız için daha büyük sorumluluklar almaya hazırız."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19'un aramıza koyduğu mesafeleri binlerce kilometrelik aşı taşıma koridorlarıyla Turkish Cargo kaldırıyor. Markamız 2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıması gerçekleştirerek güzel günler için önemli bir sorumluluğu yerine getirdi" ifadelerini kullandı.