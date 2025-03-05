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Ekonomi
AA 05.03.2025 13:57

Türkiye ile Yunanistan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklandı

Son dönemde ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştiren Türkiye ve Yunanistan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine odaklandı.

Türkiye ile Yunanistan 10 milyar dolarlık ticaret hedefine odaklandı

Türkiye ve Yunanistan arasında başlatılan "pozitif gündem" sürecinin sağlık, çevre, kültür ve sanat, turizm, ekonomi ve ticaret gibi birçok alanda işbirliğine ivme kazandırma potansiyeli taşıyor.

İki ülke arasında başlatılan ve ticari ilişkileri ivmelendirmesi planlanan "pozitif gündem" girişiminin, karşılıklı ziyaretler ve işbirliği anlaşmalarıyla yoğunlaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'ün sonunda Yunanistan'a, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı sebebiyle ziyaret gerçekleştirmiş, 7 yıl aranın ardından yapılan bu toplantıda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolara çıkartılması hedefi belirlenmişti.

Karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmiş, ticaret, sağlık ve kültür konularında işbirliği imkanları ele alınmıştı.

Taraflar arasında son yıllarda ilişkiler gelişme gösterirken, Miçotakis'in nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etmesi ve bu kapsamda Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın organize edilmesi bekleniyor.

Türkiye ihracatçı konumunu sürdürüyor

İki ülke arasındaki dış ticaret son yıllarda gelişim gösterdi.

Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatı 2020'de 1,8 milyar dolar seviyesinden, 2021'de 3,1 milyar dolara, 2022'de 3,3 milyar dolara kadar çıktı.

Görüşmelerin yoğunlaştığı 2023 ve 2024'te ihracatta artış dikkati çekti. Yunanistan'a ihracat 2023'te 4,2 milyar dolara yaklaşırken geçen yıl 4,8 milyar doları aştı.

Türkiye'nin söz konusu ülkeden ithalatı da 2020-2024 döneminde dalgalı seyir izlese de geçen yılı 1,4 milyar dolar seviyesinde kapattı.

Kovid-19 salgınının uluslararası ticarete olumsuz etkisiyle iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2020'de 3,1 milyar dolara gerilerken bu sayı sonraki yıllarda artış gösterdi. Dış ticaret hacmi geçen yıl 6,2 milyar dolara çıktı ve böylece 10 milyar dolar hedefine biraz daha yaklaşıldı.

Türkiye söz konusu ülkeye karşı ihracatçı konumunu koruyarak 2024'te yaklaşık 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Turist sayısı 2024'te 707 bini aştı

COCUD-19 salgını sonrasında turizm faaliyetlerinin hareketlenmesiyle Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'ye ziyaretleri de arttı.

Salgın döneminde 2020'de 136 bin 305'e kadar düşen Yunanistanlı turist sayısı, 2023'te 686 bin 480'e yükseldi. Geçen yıl ise ülkeye gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 artışla 707 bin 133'e çıktı.

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