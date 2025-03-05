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Ekonomi
AA 05.03.2025 13:30

Borsa günün ilk yarısında 10.000 puanı geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 10.009,26 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında 10.000 puanı geçti
[Fotograf: AA]

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,25 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.009,26 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,92 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosunun gölgesinde yön bulmaya çalışırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı, endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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