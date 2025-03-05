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Ekonomi
AA 05.03.2025 12:04

Haksız ticari uygulama ve reklam cezaları uzlaşma kapsamına alındı

Haksız ticari uygulama ve reklam cezaları uzlaşma kapsamına alınırken, Reklam Kurulunca idari para cezası uygulananlara yargı yoluna gitmemek koşuluyla indirim yapılmasına imkan verilecek.

Haksız ticari uygulama ve reklam cezaları uzlaşma kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığının, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin cezalar da Kanun kapsamındaki diğer para cezaları gibi uzlaşma kapsamına alındı. Böylece Reklam Kurulunca idari para cezası uygulananlar, yargı yoluna gitmemek koşuluyla, idari para cezasından yüzde 50'ye kadar indirim yapılmasına imkan veren uzlaşmadan faydalanabilecek.

Bakanlık tarafından idari yaptırım kararı verme yetkisinin taşrada Ticaret İl Müdürlüklerine devredebileceğine dair Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan mevzuat değişikliğiyle uyumu sağlamak amacıyla, idari para cezasını tesis eden makama atıf yapan yönetmelik düzenlemelerinde yer alan "Valilik" ibareleri, "Ticaret İl Müdürlükleri" olarak değiştirildi.

Başvuru usulüne ilişkin hükümler daha açık ve detaylı şekilde belirtildi. Muhatapların, idari merci tespitinde zorlanmaları nedeniyle olası bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla başvurunun komisyon sekretaryası dışındaki bir Bakanlık birimine yapılması halinde, şahsen başvuru yanında iadeli taahhütlü posta ile de başvuru imkanı getirildi. Bu çerçevede başvuru yöntemlerine göre süre hesabında, uzlaşma başvurusunun Bakanlık birimi evrak kaydına girdiği tarih, başvurunun taahhütlü posta ile gönderilmesi halinde ise postaya verildiği tarih esas alınacak şekilde düzenlendi.

Uzlaşma başvurusunda bulunabilecek kişiler için yetkili olduğunu ispatlayan belgelerle birlikte başvuruda bulunulması koşulu getirildi.

İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında, muhataplar tarafından idari para cezasına karşı itiraz başvurusunda bulunulması hali uzlaşma sürecini durduran, bekleten bir neden olarak mevzuatta düzenlenmediğinden, muhatapların hak kaybına uğramaması amacıyla itiraz başvurusu sonuçlanıncaya kadar Yönetmelikte yer alan uzlaşma işlem süreleri (en geç 4 ay) dikkate alınarak, uzlaşma başvurusu bekletilebilecek.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu
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