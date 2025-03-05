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Ekonomi
AA 05.03.2025 13:45

TÜRKPATENT'in hedefi "sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma" yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

TÜRKPATENT'in hedefi "sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma"

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Kurumun kurulduğu günden bu yana 1703 ürüne "coğrafi işaret" tescili yaptığını, Türkiye'nin coğrafi işaret tescilinde dünyada Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldığını söyledi.

Bunun Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerinden kaynaklandığını anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Tabii bununla gurur duyuyoruz. TÜRKPATENT olarak, coğrafi işaret tescil süreciyle ülkemizin bu zenginliklerini koruma altına alıyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de ürünlerimizin tescil süreçlerine destek olarak, orada coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi ve ürünlerimizin Avrupa'da tanıtılması konusunda da çalışmalar yürütmekteyiz. Şu an Avrupa Birliği'nde 30 tescilli ürünümüz var."

Durak, üreticilerin ve bölgelerin sahip oldukları bu değerlerle öne çıktığını ve bu durumun ekonomik katkı sunduğunu vurgulayarak, "Coğrafi işaretli ürünler o bölgeye has ürünler olduğu için tescil işlemlerinde başvuru sahibinden ürünün tanımını, ayırt edici özelliklerini ve bunlara ilişkin bilimsel çalışmaları istiyoruz. Üretimin coğrafi sınırı, üretim metodu gibi bilgileri de talep ediyoruz." dedi.

Muhammed Zeki Durak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünün ayırt edici özelliklerinin coğrafi sınır ile olan bağını bilimsel olarak ispatlayan belgelerle beraber istiyoruz. Bu belgeleri uzmanlarımız inceliyorlar ve gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu ürünlerin mevzuattaki şartları sağladığı netleştikten sonra da tescil sürecine geçiliyor. 'Ayırt edici özellikler' derken, o bölgenin ikliminden ve bitki örtüsünden kaynaklı özellikleri yansıtması gerekiyor."

Türkiye Patent başvurularında 12'nci sırada

Türkiye'nin patent başvurularında dünyada 12'nci sırada yer aldığını ve bunun önemli bir rakam olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Marka başvurularında da dünyada 6'ncı, Avrupa'da ise 2'nci sıradayız. Tasarım başvurularında ise dünyada 2'nci sıradayız. Bu da ülkemizin fikri mülkiyet kapasitesinin her geçen gün geliştiğini gösteriyor. Ülkemizde yapılan tasarımların, marka başvurularının ve patentlerin her geçen gün daha da önem kazandığını gösteriyor. Ülke olarak fikri mülkiyet konusunda son dönemlerde önemli bir çıkış elde ettik ve bu çıkışımızı devam ettiriyoruz. Türkiye'nin bu sıralamalarda daha üstlere çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz . Özellikle 'sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma' yolunda çalışmalar sürdürüyoruz."

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