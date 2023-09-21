Türkiye ile Cezayir ortak çalışma grubu kuruyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Badani ile başkent Cezayir’de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ve Cezayir arasında son dönemde artan ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefine dikkati çeken Uraloğlu, iki ülke arasında birbirinden farklı çok sayıda kurumun bir araya gelerek ortak çalışma alanlarını keşfetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gemi inşa alanında işbirliği

Cezayir’in 1280 kilometre uzunluğunda bir deniz kıyısı bulunduğuna ve denizlerinde 500’den fazla balık türü ile zengin deniz mahsullerine sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, balığın işlenmesi, depolanması ve nakliyesi gibi konuların yatırım için son derece elverişli alanlar olarak öne çıktığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Cezayir ile gemi inşa alanında da işbirliğinin önemine dikkati çekerek, “Uzun yıllar dünya ülkeleri ile bu konuda kurduğumuz iş birliklerini Cezayir’i kapsayacak şekilde genişletmeyi çok değerli görüyoruz.” dedi.

Stratejik ortaklık grubu oluşturulacak

Öte yandan Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Badani ile Türk mevkidaşı Uraloğlu’nun, balıkçılık ve deniz ürünleri ile gemi inşa alanlarında ikili işbirliğini görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi ve bakanlıklar arasında, stratejik bir ortaklık çerçevesinde yatırım olanaklarını incelemek üzere ortak bir teknik çalışma grubunun kurulmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bakan Badani’nin ayrıca, Bakan Uraloğlu’nu 8-11 Şubat 2024’te Cezayir’in Oran kentinde düzenlenecek Uluslararası Deniz Balıkçılığı ve Su Ürünleri Fuarı’na katılmaya davet ettiği kaydedildi.

Bugün Cezayir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Yusuf Şarfa ile görüşmüştü.