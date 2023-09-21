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Ekonomi
AA 21.09.2023 18:18

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,64 değer kazanarak günü 8.000,46 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 280,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,32, holding endeksi yüzde 3,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,27 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 1,65 ile spor oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yüzde 5,25 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

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