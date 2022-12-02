Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye fındıktan 3 ayda 538 milyon dolar kazandı
Türkiye, fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında yurt dışına 95 bin 878 ton fındık satarak 538 milyon 695 bin 343 dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk üç ayı olan 1 Eylül-30 Kasım 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 538 milyon 695 bin 343 dolar karşılığında 95 bin 878 ton fındık satıldığı kaydedildi.
Etiketler: İhracat
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