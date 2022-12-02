Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk üç ayı olan 1 Eylül-30 Kasım 2022 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 538 milyon 695 bin 343 dolar karşılığında 95 bin 878 ton fındık satıldığı kaydedildi.