Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB, 29 milyar euronun üzerinde elektrikli otomobil ithal etti
[Fotograf: AA]
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl çeşitli elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29 milyar eurodan fazla harcama yaptı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2021 yılı elektrikli otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, AB ülkeleri 11,8 milyar euroluk hibrit , 11,4 milyar avroluk tamamen elektrikli ve 5,9 milyar euroluk fişli hibrit araba ithal etti. Böylece, AB çeşitli elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 29,1 milyar euro harcadı.
AB'nin elektrikli otomobil ihracatı ise ithalatını geride bıraktı.
Üye ülkeler 22,9 milyar euroluk hibrit, 12,3 milyar avroluk elektrikli ve 6,8 milyar euroluk fişli hibrit otomobil ihraç etti.
AB ülkelerinin elektrikli otomobil ihracat toplamı da 42 milyar euroya ulaştı.
Etiketler: Avrupa Birliği Elektrikli Araç
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