Ukrayna'nın Madrid'deki büyükelçiliği de dahil olmak üzere İspanya'daki yerlere bir dizi bombalı mektup gönderilmesinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurtdışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiği söyledi .

Sözcü Oleg Nikolenko, paketlerin Kiev'in Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklerine, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluklara gönderildiğini yazdı.