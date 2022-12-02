Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna büyükelçiliklerine hayvan gözleri içeren 'kanlı paketler' gönderildi
Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin yurtdışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildi.
Ukrayna'nın Madrid'deki büyükelçiliği de dahil olmak üzere İspanya'daki yerlere bir dizi bombalı mektup gönderilmesinin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurtdışındaki çok sayıda büyükelçiliğine hayvan gözleri içeren "kanlı paketler" gönderildiği söyledi .
Sözcü Oleg Nikolenko, paketlerin Kiev'in Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçiliklerine, Napoli ve Krakow'daki başkonsolosluklara ve Brno'daki konsolosluklara gönderildiğini yazdı.
Son Haberler
- 14:31
- 14:18
- 14:30
- 14:11
- 14:08
Sıradaki Haber
Kabil'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz