Dört kaynaktan alınan bilgiye göre, Kabil'de eski Başbakan Gülbeddin Hikmetyar'a bağlı bir Afgan siyasi partisi olan Hizb-i İslami'nin ofisinin yakınında bir saldırı düzenlendi.

Siyasi partiden üç kaynak ve bir Taliban kaynağı, saldırıda çok sayıda saldırganın öldürüldüğünü ve çok sayıda gardiyanın yaralandığını söyledi.

Kabil polisi ve İçişleri Bakanlığı sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.