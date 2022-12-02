Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Kabil'de eski Afganistan Başbakanı Hikmetyar'ın ofisinin yakınında bombalı saldırı düzenlendi.
Dört kaynaktan alınan bilgiye göre, Kabil'de eski Başbakan Gülbeddin Hikmetyar'a bağlı bir Afgan siyasi partisi olan Hizb-i İslami'nin ofisinin yakınında bir saldırı düzenlendi.
Siyasi partiden üç kaynak ve bir Taliban kaynağı, saldırıda çok sayıda saldırganın öldürüldüğünü ve çok sayıda gardiyanın yaralandığını söyledi.
Kabil polisi ve İçişleri Bakanlığı sözcüsü, yorum talebine yanıt vermedi.
Etiketler: Afganistan
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