Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimi oldu.

6 Kasım'dan itibaren dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

Ekonomist Enver Erkan, "Kasım ayının başından veri Türk lirasına önemli bir değer kazancı söz konusu ve aslında bu bir anlamda da yılın genelindeki TL'nin olumsuz performansını önemli ölçüde törpüleyen bir performans olara öne çıktı" açıklamasını yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dolar düşüşünü sürdürüyor

Dolar ve euro da ise düşüş devam ediyor. Euro 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına indi.

Enver Erkan, son günlerde hızlanan bir değer kazancı olduğunu beliterek, "Bu hafta içerisinde 7.50 bandının aşağı doğru kırılmasıyla beraber TL'nin dolara karşı fiyatlamalarda bugün ki değer kazancıyla da beraber 7.35 bandının altına girdiğini görüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Altın fiyatlarında son durum

Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşle geriledi. 444 lira seviyesine indi.

Ons fiyatında ise yükseliş sürüyor. Gün içinde bin 883 dolara geldi.

Uzmanlar, küresel piyasalarda Euro'nun dolar karşısında güçlenme hareketi içerisinde olduğunu belirtiyor.