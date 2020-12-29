Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,20 azalışla 444,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.949,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 444,60 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 444 lira 40 kuruşken satışı ise 444 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 715 lira satış fiyatı ise 720 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 29 Aralık 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: