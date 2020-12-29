Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artışla 30.554,72 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 3.753,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artarak 12.965,63 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: Borsa ABD ABD Ekonomisi
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