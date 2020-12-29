Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16'sını otomotivin oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, anlaşmaya ilişkin tüm teknik detaylar incelendikten sonra tam bir değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.

Brexit'in otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreç olduğunu kaydeden Yenigün, konuyu yıllardır takip ettiklerini, üzerine kapsamlı raporlar hazırlattıklarını ve sürekli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yenigün, Birleşik Krallık'ın otomotiv sektörünün ana ticaret ortaklarından olduğunu ve yüksek önem arz ettiğini vurgulayarak, "Otomotiv, toplam ticaret hacmimizin yüzde 16'sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB'nin Ticaret Anlaşması imzalamasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA'nın imzalanması bizleri çok memnun etti. Sanayimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı

Birleşik Krallık, Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl dördüncü sırada yer aldı. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ın motor ihraç ettiği ülke sıralamasında Türkiye'nin ikinci sırada yer alması ve bu ülkenin beşinci büyük otomotiv ihracat pazarının Türkiye olması da anlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.