2020 yılı koronavirüs ile mücadele ile geçti.

Birçok sektör sancılı bir dönemden geçerken kesme çiçek sektörü bu sürece meydan okudu.

83 ülkeye ihracat

Kesme çiçek sektörü 2020 yılını beklentinin de üzerinde kapatmayı hedefliyor. Çiçekler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 83 ülkeye ihraç ediliyor.

Salgın tedbirleri kapsamında ülkeler sınırlarını kapattığı dönemde çok sayıda çiçek ziyan oldu. İhracat durdu, çiçekler üreticinin elinde kaldı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen üretim aralıksız devam etti.

Yeni normalle birlikte açılan işlerle sektör bu yılı, 2019 yılının üzerinde bir ihracat rakamı ile kapatmayı hedefliyor.

2020 yılında 110 milyon dolar ihracat hedefleniyor

Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ”2019 yılında biz 107 milyon dolarlık bir ihracatla sezonu kapatmıştık. 2020 için 102 milyon dolarlık ihracat söz konusu, aralık sonu itibariyle bu rakamların 110 milyon dolara yaklaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Avrupa'da bu dönemdeki üretim süreci daha sancılı oldu. İtalya ve İspanya'daki kesme çiçek üreticileri pazarın talebini karşılayamadı. Devreye Türkiye girdi, pazarın taleplerini Türk üretici karşıladı.

Antalya'da yılbaşı için yoğun mesai

Yılbaşı hazırlıkları yapan Avrupa ülkelerine gönderilecek çiçekler için Antalya'da mesai sürüyor. Paketlemeler üretim tesislerinde yapılıyor.

120 bin kişinin geçimini sağladığı sektör, 2020 yılını 500 milyon dal çiçek ihracatıyla kapatmayı hedefliyor.